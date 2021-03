Koomast üles äratatud olümpiavõitja pere on tänulik: teda koheldi kui kuningat

Laupäeval tuli teade, et norrakas on koomast äratatud ja nüüd saatsid tema pereliikmed ajakirjandusele ka meili.

«Tulime eile Sloveeniasse. Siis käis tema koomast äratamise protsess. Jõudsime varakult haiglasse ja nägime, et Daniel oli ärkvel ja tema ise. Need olid valusad ja pikad päevad täis ootamist. Tore on teada, et tema eest on nii hästi hoolt kantud ja ta on paranenud rahulikus ning turvalises keskkonnas,» seisis kirjas.