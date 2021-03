Eckhoff selgitas, miks on treeningkava menstruatsioonitsükliga harmooniasse viimine oluline

Nüüd avaldas ta, et saladuseks on treeningkava, mis on viidud harmooniasse tema menstruatsioonitsükliga. «Treeningkava on täielikult kohandatud minu ja minu menstruatsioonitsükliga, nii et see on individuaalsem. Osadel päevadel suudab mu keha lisada lihasmassi kergemini ja tunnen ennast erksamalt ning tuju on parem,» seletas Eckhoff väljaandele VG.