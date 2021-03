«MK-etapi võit on rohkem kohale jõudnud kui see, et saan juulis Tokyosse sõita,» lausus Olesk, kes sai neli ja pool aastat tagasi Rio de Janeiro olümpiadebüüdil 25. koha.

New Delhi MK-etapil näitas Põlvast pärit laskur kõrget taset. Kvalifikatsiooni lõpetas ta 582 punktiga teisel kohal, jäädes oma tippmargile alla nelja silmaga. Et see tulemus konteksti panna, siis tipptasemel kiirlaskmises on finaali pääsemise standard 580–583 punkti. Maailmarekord on 593 silma.