Miks ei võistle naissuusatajad meestega samadel distantsidel? «Imelik, et peame selle nimel üldse võitlema»

Falunis peetud Rootsi meistrivõistlustel läbisid mehed ja naised sama pikad distantsid ja paljude sõnul peaks see nii olema ka MK-sarjas ja tiitlivõistlustel, kus traditsiooniliselt on mehed sõitnud pikemaid distantse.

«See on täiesti haige, kui hakkad selle peale mõtlema. Imelik, et peame üldse selle nimel võitlmea. See peaks olema ilmselge,» sõnas näiteks Frida Karlsson Aftonbladetile.

Rootsi murdmaasuusakoondise peatreener Anders Byström kuulas oma sportlaseid ja oli rahul, et Falunis sellise formaadi kasuks otsustati. «See on väike avaldus, et teeme seda Rootsi meistrivõistlustel, olles ise suur suusariik,» rääkis ta.

Byströmi sõnul kogunevad Rahvusvahelise suusaliidu FISi ametnikud kevadel koosolekule, kus ka see teema võiks laual olla. «Ma arvan, et FIS peab seda arutama. See on midagi, mida peame kõikide riikidega juurdlema. Tore, et see teema päevavalgust nägi,» lisas rootslane.