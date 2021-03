VIDEO ⟩ Kukke imiteerinud eestlane teenis kohtunikult punase kaardi

34-aastane Kruuda blokeeris kolmanda geimi otsustavatel hetkedel vastaste rünnaku ja tähistas seda kuke imiteerimisega. See aga ei meeldinud kohtunikule ja kuna Lempo-Volley oli varem juba noppinud kollase, määras kohtunik eestlasele ja ühtlasi kogu meeskonnale punase kaardi, millele järgnes punktikaotus.

Olukord jäi ka video peale ja nüüdseks on selle üles korjanud rahvusvaheline portaal World of Volley, kes on seda levitanud võrkpallifännideni üle maailma.