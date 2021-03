Norra suusalegend pakkus välja radikaalse idee, millega päästa murdmaasuusatamine

Nimelt pakkus 53-aastane Dählie välja, et suusatamises tuleks loobuda klassikatehnikas sõidetavatest võistlustest. Erandiks oleksid vaid suusamaratonid.

«Meie kui norralaste jaoks oleks see kohutav idee loomulikult, aga usun, et MK-sari, MMid ja olümpiamängud peaksid toimuma ainult vabatehnikas,» rääkis norrakas VG-le.

Kuigi klassikatehnika on olnud juba aastakümneid põhjamaade trumbiks, siis vabatehnikas suusatamine on Kesk-Euroopas palju populaarsem. Tema sõnul aitaks sellele keskendumine tuua esile uusi koondiseid.

Lisaks muutuksid poole väiksemaks varustuse transportimise ja hooldamise kulud, mis vähendaksid suurriikide edu teiste ees.

«Ma usun, et nii saaksime sporti tagasi konkurentsi. Minu viimaseks argumendiks on, et nii oleks murdmaast kergem minna üle laskesuusatamisesse,» lõpetas suusalegend.