Tuntud dopinguarst vihjas, et on teinud Madridi Realiga koostööd

Evole päris edasi ja küsis: «Kellega saaksime Reali klubis rääkida, et saada teada, kas tõõtasite nende heaks?» Fuentes võttis veepudeli ja lubas pärast lonksu vastata. Ometi jäi lõpuks ajakirjanik tühjade kätega.

Hispaania meedias loeti tema käitumist märgiks, et Fuentese ja Madridi Reali vahel on ühel hetkel olnud side. Samas kirjutavad mitmed väljaanded, et Real plaanib valevihjeid esitanud dopinguarsti vastu minna kohtusse oma head nime kaitsma.