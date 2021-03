Ibrahimovic jätab Eesti värava ilmselt pommitamata

Rootsi koondise peatreener Janne Andersson sõnas, et Ibrahimovic tervis on korras ja vajadusel saab ta ründajat Eesti vastu kasutada. «Ta ei ole vigastatud. Ta pidigi vaid soojenduse kaasa tegema ja seejärel taastuma. Homme on ta pingil,» lausus Andersson

Võrreldes MM-valikmängudes Gruusia ja Kosovoga mängib Eesti vastu hoopis teistsugune koosseis. See on ka igati loogiline, sest tegu on maavõistlusega. «Mul on hea meel, et saame treeningmatši mängida. Saan anda teistele meestele võimaluse enda tõestamiseks. Kuigi olen neid klubi eest mängimas näinud, tegutsevad nad seal hoopis teiste juhiste järgi. Sellised mängud on meile väga olulised,» lausus Andersson.