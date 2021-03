Eesti naispaar tõusis esmakordselt maailma edetabelis 50 parema hulka

Marran ja Rüütel kerkisid eelmise nädalaga võrreldes seitsme koha võrra, 46-ndaks. Nad said Poolast edetabelisse lisaks 2800 punkti. Veelgi rohkem punktilisa (4800) tuli nädal varem peetud tippturniirilt All England, kus eestlannad jõudsid teise ringi. Euroopa paaride seas asuvad Marran ja Rüütel 14. kohal.

Naiste üksikmängus Gnieznos esikoha saanud Kristin Kuuba saadud 4000 punktile vaatamata sama palju ei tõusnud tabelis, sest vahed on suuremad. Ta kerkis 54. kohalt 51-ks (eurooplannadest 13.). Kõigil Eesti tippudel on punktilisa võimalik teenida kuu aja pärast Kiievis peetavatel Euroopa meistrivõistlustel.

Meeste üksikmängus paikneb Raul Must 87. kohal. Poolas veerandfinaali jõudnud segapaar Rüütel - Mihkel Laanes tõusis suisa 21 pügava võrra, 120. kohale.

Tokyo olümpiale kvalifitseerumise tabelis tõusis Kuuba 27-ndaks, Must on meeste seas 34. Mõlemas üksikmängus pääseb mängudele minimaalselt 38 sportlast, kuid paar-kolm viimast kohta võidakse jagada vabapääsmetena. Kuuba koht mängudel on kindel ja Mustal peaaegu kindel, sest tagantpoolt ohustajad peavad temast möödumiseks saavutama mõne enda mõistes imetulemuse.