Getulio andis Brasiilia telesaatele intervjuu: olen siin kuulsam kui president

Kolm nädalat tagasi avaldas endine jalgpallur Mia Belle Trisna Kanal 2 saatest «Õhtu!», et Getulio võttis mõjuvõimu kasutades temalt süütuse, kui ta oli vaid 14-aastane. Tänaseks on juhtum prokuratuuris, kes alustas Getulio suhtes kriminaaluurimist. Jalgpalliliit määras Brasiilia treenerile aga eluaegse jalgpallis tegutsemise keelu.

Pea 11 minuti kestvas saatelõigus andis Getulio intervjuu, milles rääkis sama juttu nagu Eesti meediaski. Ta väitis, et oli Trisnaga konsensuslikus suhtes ning seaduse silmis ei teinud ta midagi valesti. Ta lisas, et suhe kestis seitse aastat ning ta ei varjanud seda kellegi eest, tuues näiteks koos avalikes kohtades käimise.

Justkui tema viimase väite tõestuseks intervjueeriti saates Tallinnas restorani pidanud Jorge Pedrozot ja ettevõtjat Kiko Balestrinit. Mõlemad kinnitasid jalgpallitreeneri versiooni, et tegu oli konsensusliku suhtega. «Nad suudlesid ja kallistasid, olid rahulikud ja õnnelikud. Polnud põhjus kahelda, et keegi oleks kedagi sundinud,» lausus Kiko Balestrin.

Nagu Postimehele antud intervjuuski , ütles Getulio, et Trisna tõmbas ta skandaali oma raamatu reklaamimise eesmärgil.

Saate autor sõnas, et Getulio on Eestis sattunud niivõrd ägedate rünnakute alla, et saab vaevu kodust lahkuda. «Olen siin kuulsam kui president,» ütles Getulio.