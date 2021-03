Team Estoniaga ei kaasne pudrumäed ja piimajõed, vaid arengut soodustav keskkond

Tellijale

Ühe populaarsema autospordiala ehk ralli esindajaid kuulub koondisesse kuus. Ralli eelistamine oli EALi teadlik samm ning tänavu WRC3 klassis võistlev rallisõitja ja värske koondislane Gregor Jeets on alaliiduga ühel nõul.

«Rohkem tulebki innustada seda ala, kus Eestis on kõige rohkem harrastajaid. Oleks selleks ringrada, siis oleks pidanud neid rohkem koondisesse valima. Meil reaalselt ongi rallil praegu rohkem sõitjaid ja see oli õige, et meid koondise valimisel eelistati,» oli Jeets kindlal veendumusel.

Ainsa ringrajasõitjana on koondises esindatud Tristan Viidas, kes sõidab sel aastal taas Saksamaal ning kelle suurimad eesmärgid on seotud suvel toimuva Nürnburgringi 24 tunni sõiduga. Eestis on küll vähe maailmatasemel autosportlasi, kuid seda enam on Viidase sõnul hea meel näha, et toetatakse neid, kes välismaal oma karjääri ellu viivad.

«Lihtsalt superäge on olla sellise koondise liige. Kindlasti on lihtsam minna koostööpakkumisega kellegi juurde ja näidata, et mul on ka autospordiliidu tugi taga. Et ma ei ole lihtsalt üksiküritaja, vaid minu taga on ametlik organisatsioon,» selgitas Viidas.