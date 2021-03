Eestlane jahib elamuks ehitatud kaubikuga olümpiapiletit

Freestyle-suusatamine ja lume­laud on Eesti rahvaspordi tasemel küllaltki populaarsed, kuid püramiidi tipp jääb hõredaks. Esimesena tulevad muidugi meelde õde-venda Kelly ja Henry Sildaru, kuid nende varjus tegutseb ka Kiidi mäenõlvalt sirgunud Kikas.

Teist talihooaega Austrias elav noormees saavutas kuu algul Götscheni Big Airi Euroopa karika­etapil üheksanda koha. Nüüd on tal piisavalt punkte, et võistelda tuleval hooajal MK-sarjas.

Elust ratastel

Kuigi MK-sarja pääsemine on Kikasele oluline saavutus, ei ­piirdu tema ambitsioon vaid ­sellega. Uuel hooajal tahab ta ­püüda 2022. aasta Pekingi olümpia­piletit. Selleks on vaja koguda hulganisti FIS-punkte ja jõuda MK-sarjas 30 parema sekka.

«See eesmärk tundub isegi väga realistlik. Sõidan samal tasemel, millega sõidetakse Euroopas. Minu trikid on samal skaalal. Ma ei näe põhjust, miks ma ei peaks olümpiale jõudma. Pean veidi veel arenema, kahe- ja kolme­kordseid saltosid mugavamalt sooritama. Kuid minus on kõik vajalik olemas, et olümpiakohta püüda,» lausus Kikas.