Martin Müürsepaga tiitleid võitnud klubi kohal hõljuvad mustad pilved

Nimelt teatas tunnustatud Leedu korvpalliajakirjanik Donatas Urbonas sotsiaalmeedias, et tema allikate sõnul pole AEK töötasusid välja käinud vähemalt viimase kolme kuu jooksul. Kuigi Urbonas oma allikaid ei avalikustanud, võib olla üsna kindel, et neil on miskit pistmist AEKs palliva leedulase Jonas Mačiulisega.