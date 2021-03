AMETLIK ⟩ Hyundai jätkab WRCs ka hübriidajastul!

Paar minutit hiljem saatis omapoolse pressiteate ka MM-sarja turunduspoole eest hoolitsev WRC Promoter, kes kinnitas, et Hyundai, M-Sport ja Toyota on Rally1-klassis kihutamas vahemikus 2022-24.

«Ettevõte liigub kiiresti elektrifitseeritud tuleviku suunas, arendades hübriid- ja elektriautosid,» lausus ta. «Rally1-auto kasutamine annab meile võimaluse testida ja näidata seda tehnoloogiat vaatemängulises WRC-sarjas ning me ei jõua ära oodata, et näidata, milleks on see võimeline!»