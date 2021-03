Venelasest olümpiavõitja lasi kuuldavale klassikalise tiraadi, aga biatlonikomeet ei jäänud vastust võlgu

Teravkeelsete Venemaa endiste talisportlaste sekka kuulub laskesuusatamise kahekordne olümpiavõitja Dmitri Vassiljev. Märtsis Venemaa portaali news.ru-ga vesteldes ütles endine biatleet, et tal pole vahet, kas meeste laskesuustamise MK-sarja üldvõidu võtab Johannes Thingnes Bö või Lägreid.

Vassiljevi tiraad sisaldas tavapäraseid süüdistusi: kõik Norra talisportlased on petised ja haiged ning võtavad tervetelt sportlastelt medaleid. Samuti ütles venelane, et ta ei austa norralasi põrmugi.

Tänavuselt MMilt neli kulda võitnud ja MK-üldarvestuses lõpuks teiseks jäänud Lägreid otsustas Vassiljevile vastata. Norra telekanali TV2ga vesteldes märkis ta, et tal pole ühtegi meditsiinilist eriluba ning see pole üldse tore, kui keegi sind pettuses süüdistab.

«Venemaad on palju süüdistatud, kuid nad on ka esimesed, kes ise näpuga viibutavad,» lausus Lägreid. «Kahju, et nad süüdistavad inimesi alusetult. Keegi ei taha laskesuusatamises näha pettust.»