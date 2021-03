WRC-rekordimees: sõitjate turg liigub, kui Tänak ja Rovanperä on paigas

Tänavu saame sõitjate turul näha tõelist tulevärki, sest kõik WRC-lepingud on sõlmitud 2021. aasta lõpuni. See on ka loogiline, sest tuleb ju järgmisest hooajast mängu hübriidtehnoloogia ehk näiteks polnud mingit mõtet teha sõitjaga 2019. aastal kolmeaastane kontraht, kui tiimil polnud kindlust, kui pikalt nad MM-sarjas jätkavad. Täna teatati aga, et M-Sport, Hyundai ja Toyota osalevad MM-sarja kõrgeimas masinaklassis ehk Rally1s vahemikus 2022-24.