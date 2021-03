Tähtmängijaga endiselt tülis olev CSKA kiikab asenduse hankimiseks Žalgirise poole

Leedu koondise ja Kaunase Žalgirise rünnakute liider on tegemas selgelt karjääri parimat hooaega. Tuleval kuul 27. sünnipäeva tähistav leedulane on tänavu Euroliigas visanud keskmiselt 13,9 punkti ning seda suurepärase tabavuse juures. Eriti muljetavaldav on tema vabavisete näitaja, mis küündib 94,4% peale.