Robert Tähe ja Poola tippklubi teed läksid lahku

«Asseco Resovia võrkpallimeeskond ja Robert Täht on otustanud poolte kokkuleppel lõpetada koostöö, mis oleks kestnud tänavu maini. Aitäh Robertile mängude eest meie klubis ja soovime talle edu järgmistes väljakutsetes,» seisis Asseco Resovia teadaandes.

Mõneti on säärane otsus ka mõistetav, sest Täht ei saa enam Poola tippklubi hooaja otsustavas faasis aidata. Mäletatavasti sai ta kaks nädalat tagasi taaskord vigastada ning kõhulihase rebendi tõttu lõppes ka Eesti koondislase hooaeg.

Tänaseks juba kodumaale naasnud võrkpallurit ootab ees pikk taastumine ning endiselt on õhus ka võimalus, et vigastuse tõttu jääb tal koondisesuvi sootuks vahele. See poleks ka üllatav, sest Eesti koondis loodab meest enda ridades näha eelkõige kodusel EM-finaalturniiril.