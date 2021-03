HOMME SAADE ⟩ Millise koosseisuga alustab võrkpallikoondis EM-suve?

Enne saadet

Tänases erisaates on meil teile teatada mõned tähtsad uudised. Võib ju tunduda, et EM on kaugel, kuid õigepea algab piletimüük ning tähelepanelikult tasub kuulata, kuidas saab ennast registreerida ametlikuks vollefänniks, sest vaid neile avaneb võimalus hakata väärtuslikke pileteid ostma juba alates 2. aprillist.

Hoiame kõik pöidlaid, et saaliuksed on septembris kõigile valla ning rahvas pääseb omadele pöialt hoidma. Aga kes need omad siis on? Saates teemegi teatavaks koondisekandidaadid ning küsime peatreener Cedric Enardilt, miks ta just need 25 meest välja valis.