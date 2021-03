Fordiga koostöö lõpetanud rallimaailma üks suurimaid staare paiskab oma sõiduvahendid müüki

Kui kevad on paljude jaoks aeg suurpuhastuseks, siis Block ei erine teistest. Lihtsalt tema puhastus on veidi erinev. Nõnda otsustas 53-aastane rallimees panna müüki oma kolm ralliautot, millega ta kihutanud erinevates riikides ja miljonite silmapaaride ees.

Müüdavateks masinateks on arvatavasti Blocki kolm kõige erilisemat ja ikoonilisemat autot. LBI Limited of Pontiaci lehel on peagi võimalik soetada endale nii Ford GYM3 Fiesta, Ford Fiesta RX43 kui ka Ford RS200 mudeleid. Kõikidele masinatele jäävad alles ka Blocki reklaamlogod.

Viimased 11 aastat on ta kumme vilistanud Fordi ridades, kuid tänavu see koostöö lõppes. «Ma ei tea, kuidas teisiti seda öelda, aga pärast 11 aastat Fordiga oleme otsustanud kohtuda ka teiste inimestega,» sõnas Block jaanuaris videopöördumises. «Kihutamine nii rallis kui ka rallikrossis on olnud suurepärane. Olen noppinud 19 esikohta, lisaks veel 17 poodiumikohta, kaks X-mängude medalit, MM-sarja punkte. Lisaks veel Hoonitrucki masinad ning mõistagi Gymkhana Files'iga saavutatud Emmy-nominatsioon. See on olnud metsik sõit Fordi leeris.»