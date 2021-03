Olude sunnil vasakkaitses pallinud Puri: tuleb mängida, kui sinna pannakse

Endale põhiliselt äärepoolikuna nime teinud, kuid mullu Nõmme Kalju eest eurosarjas (koroona)olude sunnil ka keskkaitses tegutsenud kogenud mängumees sõnas, et kui kollkipri positsioon välja jätta, siis mujal on ta alati nõus meeskonda aitama.

Kohtumisest rääkides tunnistas Puri, et Eesti koondisel oli probleeme mängu üles ehitamisega ning palli liigutamisega. «Palliga võinuks vähe enesekindlamalt tegutseda või olla kohati rahulikum. Mõni moment saanuks hoida palli rohkem enda käes, aga kiirustasime sööduga või ei leidnud head lahendust. Üldiselt arvan, et mängul polnud viga, aga kahju on sellest, et kokkuvõttes head väravavõimalust meil ei tekkinudki,» lausus 32-aastane mängumees.