Tartu peatreener: hooaja alguses pandi meid pronksile, nüüd oleme Eesti meistrid!

«Mina midagi põnevaks ei teinud. Nagu öeldud, et natuke tehti publikule ka ikkagi. Kokkuvõttes ikkagi hea töö poistelt,» alustas Alar Rikberg intervjuud. «Ilmselt tekkis väike võiduhirm, aga müts maha Saaremaa ees, kes võitles lõpuni välja. Meil oleks ka veidi vähem rõõmu olnud, kui viimase geimi oleksime näiteks 15ga võitnud.»

Enne hooaega ennustati, et tartlased peavad ilmselt heitlema tänavu Eesti meistrivõistlustel pronksmedali eest, kuid nüüd saadakse esikoha medalid kaela. Rikbergi sõnul oli see tema jaoks väga oluline. «Hooaja alguses pandi meid pronksimatši Pärnuga, aga nüüd oleme Eesti meistrid!»

Rait Rikberg: tänavune hooaeg jääb mulle 99% tõenäosusega viimaseks

Pärast mängu andis Postimehele üsna emotsionaalse intervjuu Tartu BigBanki libero Rait Rikberg, kes tunnistas, et pärast tänavust hooaega on tema mängud mängitud. «Hea võimalus karjäärile Eesti meistritiitliga punkt panna. Tänavuse hooaja mängin veel lõpuni, kuid 99% tõenäosusega enam ei jätka,» selgitas Rikberg.

38-aastane mängumees peab veel arstidega nõu pidama, kuidas edasi minna, aga ilmselt ei naase pärast seda hooaega ta enam väljakule. Tartu 41-aastane sidemängija Kert Toobalil oli Rikbergi kohta öelda ainult kiidusõnu ja nimetas teda heaks eeskujuks noormängijatele.

«Raidu pealt on noortel palju õppida just suhtumise poolelt. Ma näen teda iga päev ja kuidas ta liigub või siis jälle ei liigu. Mul on tema üle väga hea meel,» lausus Toobal.