Rootsi laskesuusatäht võttis kaaslastega ette ekstreemse väljakutse: paljud arvavad, et oleme hullud

Rootsi kolmik sai fännidelt väga palju kiidusõnu, kuid leidus ka inimesi, kes arvasid, et nad on lihtsalt hulluks läinud. Samuelsson ei pannud viimast üldse pahaks. «Enamus inimesi arvab, et see on lihtsalt hullumeelne. Ma saan nendest aru,» naeris Samuelsson Expressenile antud intervjuus.