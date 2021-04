Politsei tuvastas Tiger Woodsi karmi avarii põhjuse

Kuigi põhjus on tuvastatud, siis politsei sõnul pole neil õigust selle avalikustamiseks. «Õnnetuse põhjus on tuvastatud ja uurimine lõpetatud,» sõnas Los Angelese maakonna šeriff Alex Villanueva.

Samas tunnistas Villanueva, et ei saa avarii põhjuseid ilma Woodsi nõusolekuta avalikult lahata. Tema sõnul on võimud olnud golfitähe ja tema abilistega ühenduses ja kui sealt tuleb nõusolek, jagatakse avalikkusega seda infot.

Varem on mundrikandjad kinnitanud, et Woodsi vastu ühtegi süüdistust ei ole esitatud ja tegu oli lihtsalt õnnetusega. Ühtegi tõendit sellest, et tema autojuhtimise oskused oleksid õnnetuse hetkel olnud halvenenud, leitud ei ole.