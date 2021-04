Uue verstapostini jõudnud Helena Narmont: ma ei ole pidanud millestki loobuma

Isa (Donatas Narmont – toim.) oli sul kange jooksumees, mis imevits sind tennise juurde viis?

Tegelikult tegid mu mõlemad vanemad aktiivselt sporti, aga alguses tegelesin ma mitme spordialaga: kergejõustikuga, akrobaatikaga ning ujumas käisin mitu aastat.

Miks sa tennise valisid?

Umbes kaheteistaastaselt otsustasin ise, et tahaksin rohkem tennisega tegeleda. Teised spordialad jäid natuke igavaks – tundsin, et sekundite ja sentimeetrite lugemine ei olnud päris minu jaoks, aga tennis on mänguline ning lõbusam ja huvitavam. Just tennise mängulisus imponeeris.

Millest oled pidanud uute tähisteni jõudmiseks loobuma?

Ei ütleks, et oleks millestki otseselt loobunud. Tennis on ikka «a ja o» olnud. Pigem on nii, et kui on puhkus või vigastusest sunnitaud paus, siis tekib tennise järele igatsus.

Kes sul treeningplaanid koostab?

Tavaliselt treener Alti Vahkal. Praegu, mil õpin Massachussetsi ülikoolis, siis seal on ka füüsiline ettevalmistus detailideni paika pandud. Koroonaaja alguses tegin enamasti üksi, kuid Alti koostatud plaanide järgi. Varasemalt on mind füüsilise ettevalmistusega päris palju aidanud Sven Andresoo.

Mida pead enda tugevateks külgedeks tennises?

Eks kõik küljed vajavad arendamist, kuid arvan, et löögitugevus ning liikumine on päris head. Muidugi tuleb õppida veel mängu kokkupanemist. Aga nagu ma ütlesin, kõiki asju annab kõvasti paremaks lihvida.

Vaatamata sellele, et sa oled tennisele pühendunud neiu, mida sulle veel teha meeldib?

Lähedaste-sõpradega aega veeta. Praegusel eluetapil ma muidugi Eestis väga palju ei ole, kuid kohe kui tulen, saan parimate sõpradega kokku ning teeme midagi lahedat koos: käime teineteisel külas, vaatame filme, suvel oli muidugi palju põnevam, siis sai koos väljas ka käia, kossu mängida. Enamik sõpru on viisil või teisel tennisega seotud, kuid parim sõbranna on mul hoopis baleriin, kellega saime tuttavaks Sausti-Nõmmel elades.

Kui sa oma sõpradega koos filme vaatad, mis filmid need on?

Õudusfilmid. See vist tuleneb sõpruskonnast, õudukad on meie lemmikžanr. Aga action ja sci-fi filmid, kui rääkida lemmikutest, siis esimesena tuleb meelde «Tähtedevaheline», Christopher Nolani lavastatud ja Matthew McConaughey`ga peaosas.

Sportlase jaoks on oluline ka toitumine. Kuidas sul söömisega lood?

Mulle on soovitatud küll mingil määral jälgida ja oma toitumiskava üle vaadata, et mida suhu panna. Praegu on see jäänud pigem tahaplaanile, sest Altiga ka leidsime, et noor sportlane vajab energiat ning kui sa just pidevalt mingit „jama“ ei söö, siis pole hullu. Nii, et tegelikult väga ei jälgi, igal juhul mingeid piiranguid ma endale peale pannud ei ole.

Kas sulle endale meeldib süüa teha?

Meeldib küll, kuigi ma mingi eriline kokk ei ole. Tavaliselt meeldib valmistada pastat või risottot.