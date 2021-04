Vormelilegend: Vettel peab kurjast vaimust lahtisaamiseks kutsuma eksortsisti

«Vettel on löödud. Kohutav on näha, mis temaga toimub. Tema psüühikas peab toimuma mingisugune muutus. Vettel peab kohtuma eksortsistiga, kes kurja vaimu temast välja ajaks. Ta on teinud midagi valesti, et selline saatus ära teenida,» rääkis Hill F1 Nationi taskuhäälingus.