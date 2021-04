WRC-sarja aprillinali: sõitjad hakkavad punkte teenima kurvide vaatemängulise läbimise eest

«Kuigi on universaalselt kiidetud heaks, et sirgelt sõitmine on kõige efektiivsem ja kiirem viis kiiruskatse läbimiseks, siis spordi reeglite koostajad usuvad, et fäännidele meeldivad oskused nagu auto külg ees kurvi viimine peaksid olema julgustatud,» seisis WRC-sarja kodulehel avaldatud artiklis.

Seetõttu võeti selle sõnul vastu uus reegel, mille järgi on iga võistluspäeva ühel kiiruskatsel nn «hull kurv», mille uhke läbimise eest võivad sõitjad teenida lisapunkte. Antud kurvi näidatakse telepildis.

Sõitjate vaatemängulisust hindab kolmest ekspertkohtunikust koosnev žürii ja punkte teenivad kolm parimat sõitjad. Kõige paremale antakse kolm, teisele kaks ja kolmandale üks lisapunkt. See tähendab, et ralli jooksul on võimalik teenida kuni üheksa lisapunkti.

WRC-sarja kodulehe sõnul võeti inspiratsiooni suusahüpetest, kus kohtunikud jagavad iga soorituse eest stiilipunkte.