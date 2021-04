Eelmisel EMil näppu lõiganud võrkpallikoondis tahab seekord väljakul võimu näidata

Näiteks on aga koondisesse kutsutud TalTechis terve hooaja olude sunnil diagonaalründajana tegutsenud Valentin Kordase, välja jäid mullu koondisesse kuulunud Markkus Uuskari ja Taavi Nõmmistu. Nurgaründajatest ei ole koondises vanameister Keith Pupart, kuid lisandunud on Karli Allik, kes on ennast tõestanud Saksamaa kõrgliigas Königs Wusterhauseni Netzhoppersi klubis. Bundesligaga on väga hästi kursis ka Eesti koondise loots, kes juhendab Berliini klubi. Lisaks kuulub koondisesse Oliver Orav, kes on eelnevatel aastatel kutses pigem ära öelnud, viidates töökohustustele.