Hispaania koondise peatreener hilines mängule, sest jäi lifti kinni

«Meil oli plaan B olemas ja minu abid oleksid mängu üle kontrolli võtnud. Kui ma ei oleks jõudnud, siis suurt vahet see ei oleks teinud,» tunnistas Enrique mängujärgsel pressikonverentsil.

Treenerilt uuriti veel, miks jäi kõrvale koondise kapten Sergio Ramos, kes jaanuaris käis põlveoperatsioonil, kuid on nüüdseks vigastusest taastunud.

«Tegin tehnilise otsuse. Tal pole ühtegi probleemi, aga mina otsustan, kes mängivad. Ramos on korras, aga ta naases just tõsisest vigastusest ja otsustasin, et teised mängijad peaksid väljakule pääsema,» seletas peatreener.