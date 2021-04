NBA klubi mängija hädamaandumisest: arvasime kõik, et see võib olla lõpp

ESPN kirjutab, et Utah Jazzi vedanud lennuk põrkas kokku linnuparvega ja seetõttu läks üks mootor põlema ning lõpetas töötamise. Lennuk oli sunnitud tegema hädamaandumise.

«10-15 minutit mõtlesime kõik sellel lennul, kas üldse jõuame siia,» tunnistas mängujuht Mike Conley. «Täpselt nii tõsine see oligi meie jaoks. Ma ei saa kõigi eest rääkida, aga tean, et kutid kirjutasid igaks juhuks oma peredele. See oli täpselt sellist tüüpi olukord,» lisas ta.

Conley sõnul tundis ta nagu oleks lennukil toimunud plahvatus. Lisaks nägid taga istunud inimesed leeke. «Pilootidel läks umbes viis või 10 minutit, et kõik kontrollid läbi käia ja meile teada anda, mis toimub. Selge oli see, et midagi oli lennukiga väga valesti,» rääkis mängujuht.

«Selline tunne oli, et lennuk läheb õhus katki. Esimesed viis kuni kümme minutit oli täiesti abitu tunne. Õnneks ei olnud see nii tõsine, kui oleks võinud olla. Aga hirmus oli küll,» rõhutas Conley.