USA sporditähe vastu on esitatud juba 20 seksuaalse ahistamise süüdistust

Esimesi hagejaid esindav advokaat Tony Buzbee sõnas märtsi keskel, et kuigi naised nõuavad põhjustatud kahjude eest valuraha, ei tehtud seda rikastumise eesmärgil, vaid nad soovivad, et keegi teine enam Watsoni-suguste inimeste ohvriks ei langeks.

25-aastane Houston Texansi mängumees on kõiki süüdistusi kategooriliselt eitanud ja lubanud, et teeb kõik, et oma nime puhtaks pesta. 2020. aastal sõlmis ta oma praeguse klubiga nelja-aastase lepingupikenduse, mis toob talle sisse umbes 130 miljonit eurot.