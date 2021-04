Eesti laskesuusaliit ei torma peatreeneri nime avalikustama

Nõnda on juba pikalt õhus küsimus, kas senine peatreener Indrek Tobreluts jätkab ametis ka tuleval hooajal või leitakse talle asendus. Laskesuusaliidu peasekretär Hillar Zahkna sõnul on hetkel veel veidi vara sellest rääkida, kuna esmalt tuleb oodata nii treeneritelt kui ka sportlastelt hooaja analüüside vastuseid.

«Tähtajaks ongi neile määratud homne kuupäev. Lisaks analüüsidele räägime veel kindlasti iga sportlasega eraldi, et milline on nende arust õige viis tulevikus jätkata,» selgitas Zahkna Postimehele.

Kui rääkida laskesuusakoondiste abilistest, siis igal suuremal laskesuusariigil on olemas eraldi laskmistreener. Need, kellel on säärane võimalus olemas, näitavad ka selgelt paremaid tulemusi lasketiirudes. Seda eriti just laskekiiruse osas, kuid selgelt paraneb ka täpsus. Eesti koondises sellist abilist hetkel pole ning Zahkna ei osanud öelda ka, kas tuleb.