Koondise staarründaja kahtlustab positiivsete koroonaproovide osas kokkumängu

Benini koondise staarründaja, igapäevaselt Prantsusma kõrgliigaklubis Brestis palliv Steve Mounie ei usu aga, et tema rahvuskaaslased päriselt haigestusid ning süüdistab sierraleonelasi proovidega manipuleerimises. «Me räägime reaalsest pettusest. See on väga-väga kole,» vahendab Le Telegramme mehe sõnu.