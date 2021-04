Üliedukas korvpallilegend läheb pensionile

Williams on USA ülikoolisüsteemis peatreenerina teeninud leiba 33 hooaega ning võitnud suisa 903 kohtumist. Viimastel aastatel pole aga North Carolina harjumuspäraseks saanud edu nautinud ning perfektsionistina tuntud ameeriklane on endalegi tuhka pähe raputanud.

«Tänapäeval peaksin ütlema, et ma ei lähe pensionile ega pane ametit maha, vaid ei otsusta lihtsalt jätkata,» rääkis Williams Eesti aja järgi eile õhtul. «See on kõige jaburam fraas, mida olen oma elus kuulnud. Miks lihtsalt ei öelda, et ma lõpetan? Et olen vana kooli mees, ei saa ma neid sõnu kasutada. Küll ütlen aga, et lõpetan karjääri ja astun North Carolina ülikooli peatreeneri ametist tagasi.»