Hamilton meenutas oma esimest Soome sauna: järsku oli ta meie ees paljas. Mõtlesime, et mis just juhtus

Hamilton ja Hintsa said sõpradeks ning soomlane otsustas vormelitšempioni endale Soome külla kutsuda. Praegu Mercedest rooliv võidusõitja võttis kaasa oma toonase füüsilise ettevalmistuse treeneri Adam Costanzo.

Mõistagi kutsus Hintsa mehed ka sauna. Hamilton rääkis Mercedese YouTube'i kanalile postitatud videos, et ta teadis, mis asi saun on ning oli seal ka varem käinud, kuid ta kandis alati ujumisriideid.

Hamilton jätkas: «Järsku oli Aki meie ees porgandpaljas. See oli kummaline, sest isegi koolis ei riietanud keegi end teiste ees. Hintsa läks sauna ning me Adamiga mõtlesime, mis kurat just juhtus. Kas peaksime ka paljalt minema?»