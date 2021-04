Vollekoondis hakkab atra seadma, pilk sügisesel EMil

Seda, milline on tähtede seis viie kuu pärast, kui Vana Maailma tšempionaadile hoog sisse lükatakse, ei tea hetkel isegi Igor Mang, mistõttu võtamegi luubi alla veidi lihtsama teema. Nimelt palusime peatreener Cédric Énardil kommenteerida neid 25 meest, kellega ta tänavu sõtta läheb. Võrreldes mullusega on nimekirjas küll mõningaid muudatusi, kuid rahvusesinduse tuumik on laias laastus samaks jäänud. Ent mis sellest veelgi tähtsam, motiveeritud.