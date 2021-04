Mis saab Himkist? Skoorikuninga Švedi hooaeg võib olla lõppenud

Hooaja eel tundus, et kokku on saadi väga tugev võistkond. Paberil aga korvpalli ei mängita ning aja pikku langeti üha sügavamale auku. Euroliigat kõrgete ootustega alustanud Himki jääb hoopis ülikindlalt viimaseks, 31 mängust on võidetu vaid neli.

Kohutavast olukorrast annab tunnistus ka tõik, et VTB Ühisliiga üks rikkamaid klubisid võitleb kõigest play-off'i pääsemise eest. Viimane õlekõrs Euroliigasse püsimajäämiseks ja ühtlasi tugeva eelarve säilitamiseks on wildcard. Selleks tuleb aga kodus hästi esineda.

Hooaja jooksul on klubist lahkunud mitu väga kõva kaliibriga mängijat, nüüd jäädi ilma ka rünnakuliidrist Aleksei Švedist. Mängujuht murdis sõrmeluu, tiimi peadirektori Pavel Astahhovi sõnutsi võib tema hooaeg läbi olla.

«Murd on parema käe nimetissõrmes. Arstid hoiavad olukorral silma peal, ent veel pole teada, kui kaua parenemine aega võtab. 2018. aastal vigastas Aleksei väikest sõrme ja sellest taastumine venis mitme kuu pikkuseks. Tegemist on tema viskekäega, nii et väga keeruline öelda, kas ta tänavu enam platsile naaseb,» tõdes Astahhov.

Šved on mõlemas liigas Himki parim punktikütt ja sööduandja. See tähendab, et pall on väga palju tema käes. Tulemused räägivad aga enda eest. Sageli lõhub venelane võistkondlikku mängu, mistõttu võib tema puudumine isegi kasuks tulla.

Muide, osati tänu traumale kroonitakse Šved tõenäoliselt tänavu Euroliiga põhiturniiri skoorikuningaks. Tema keskmiseks saagiks jäi 19,78 silma. Lähim jälitaja, Moskva CSKA tagamees Mike James (19,33) enam punktisaaki ei kasvata, sest ta saadeti satsist minema. Crvena Zvezda liider Jordan Loyd (17,57) jääb juba kaugemale.

Himki lähitulevikus mängib rolli ka Kalev/Cramo. Moskva tiim külastab Tallinna 17. aprillil.