Šokk: peatreener võttis NBA hooaja kõige piinlikuma kaotuse kokku tabavalt

53-punktiline vahe tähistab tänavuse hooaja rekordit. Lisaks joonistus Warriorsi jaoks välja veel mitu õnnetut fakti. Näiteks ei suudetud Raptorsi vastu teenida ainsatki punkti kiirrünnakutest. Tegemist on klubi ajaloo suuruselt teise kaotusega ning antud kohtumises mängiti tõenäoliselt ka võistkonna halvim veerandaeg.

Warriorsil on käsil rasked ajad, viimasest 15 mängust on võidetud vaid neli. Veelgi kõnekamalt kõlab aga fakt, et Raptorsile oli eelnimetatud võit viimasest 15 teine!