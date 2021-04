Kolm nõudmist, mis kindlustaksid Messi jätkamise Barcelonas

Messi müstiline leping Barcelonaga lõppeb tänavu suvel, kuid endiselt on võimalus, et ta jätkab Hispaanias ka tulevastel aastatel. Tähtmängija pani meeskonnale ette nimekirja, mis tuleb eeskujulikult täita, et tema üldse mõtleks jätkamisele.

Esiteks tuleb tänavu suvel üleminekute käigus soetada omale maailmatasemel ründejõud. See on küll Barcelona majanduslikku seisu arvestades suhteliselt keeruline ülesanne, kuid vähemalt praegu jahitakse näiteks norralast Erling Haalandi, kes soovib tuleval hooajal kindlasti Meistrite liigas mängida. Kuna tema praegune meeskond Dortmund pole Saksamaal piisavalt kõrgel positsioonil, siis on võimalus, et Norra koondislane soovib suvel meeskonda vahetada.

Teiseks palus 33-aastane Messi meeskonnal rohkem panustada oma noortesse, kes lihtsamalt põhimeeskonda koha teeniksid. On ju Barcelona olnud tuntud oma noormängijate poolest, kes kuulsast La Masia akadeemiast esindusse jõudnud. Viimastel aastatel pole säärast arengut enam toimunud.

«Tähtmängijal on suurepärane koostöö nii Ansu Fati, Pedri kui ka Ilaix Moribaga. Kõik on piisavalt heal tasemel juba praegu, kuid meeskond peab nendesse veelgi rohkem uskuma,» sõnas Eurospordile usaldusväärne allikas.

Viimaseks nõuab Messi, et tal oleks võimalik paremini otse suhelda Barcelona juhtkonna ja presidendiga. Hetkel on tal otsene kontakt ainult peatreener Ronald Koemaniga, kuid sellest ei piisa. Mängija ise sooviks aidata meeskonda paremale teele juhtida.