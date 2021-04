Ansip: Mati Alaver tegi halba nii enda kui ka Eesti mainele

«See, mida ta tegi, oli vale. Ju ta leidis endale mingid vabandused, et kõik teevad nii või mis iganes. Mina ei tea, kuidas inimesed mõtlevad… Tegi halba endale, tegi halba Eesti mainele,» kommenteeris Ansip Alaveri juhtumit.

Alaveri süüdistati selles, et ta kasutas suusatreenerina ära enda autoriteedist tulenevat mõju ja usaldust ning kallutas mitut suusatajat tarvitama veredopingut ja muid dopinguaineid. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul sisaldas süüdistus peale veredopingule kallutamise ka juhtumeid, kus Alaver pakkus sportlastele kasvuhormooni.

«Temal pole enam võimalik nendest vigadest õppida, aga olgu need õppetunniks kõigile teistele, kes on mõtteid heietanud, et ehk üritaks spordis ka midagi ebaausat kasutada,» rääkis Ansip ERRile antud intervjuus.