Riiukukk McGregor astub taas ringi: ma hävitan ta täielikult

Kui varasemalt oli teada, et Poirier sõlmis lepingu juba varasemalt ning oodati McGregori nõusolekut, siin nüüd on ka iirlane oma allkirja paberile pannud. «Matš on nüüd kalendris kirjas. Suvel näete taas, milline on õige McGregor,» sõnas iirlane sotsiaalmeedias.