Eestlane jätkab säramist maailma ühes tugevamas liigas

Kokku on eestlane Soome meistrivõistlustel käimasoleval hooajal kirja saanud 27 väravat, millest enamat on suutnud vaid 32 tabamusega hiilanud Sebastian Wännström. Kolmandal kohal on Aleksi Saarela, kes jääb Roobast maha nelja väravaga.