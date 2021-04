Venelannast kahekordne olümpiapronks: lipu ja hümni puudumine tekitab vaid sportlikku viha

Venemaale ränkade dopingurikkumiste pärast kehtestatud sanktsioonide tõttu ei saa nad olümpial võistelda oma lipu all ning kuldmedalit võites jääb kõlamata ka Venemaa hümn. «See on kurb,» ütles ta meie idanaabrite meediale.

«Aga Pyeongchangis saime nii palju toetust, kuigi olime just olümpiale jõudnud ning polnud võitnud ühtegi medalit,» jätkas Stupak. «Kui medalid tulid, polnud aga olukorda, kus keegi ei teadnud, kust me pärit oleme. Jumal tänatud, et me ise [sanktsioonidele] tähelepanu ei pööranud, vaid keskendusime võistlustele ja tegime kõike hästi.»

Stupakil on kahju, et poliitika segab sporti, kuid ta loodab, et sportlased ei lase end sellest mõjutada. «Ütleme nii, et meie vaimu pole lihtne murda. See sütitab meis sportlikku viha.»