Legendaarse ralliauto prototüüp läheb oksjonile, hind võib küündida peaaegu miljoni euroni

Müüki minevaks autoks on 1980. aastal ehitatud Lancia 037 ralliauto prototüüp. 037 WRC-l on autoralli ajaloos selge koht, kuna tegemist oli viimase tagaveolise masinaga, mis suutis võita konstruktorite karika. Lancia tõusis poodiumi kõrgeimale astmele 1983. aastal.

Kui prototüüp sai valmis, testiti seda palju nii rajal kui ka tuuletunnelis. Testisõitjate hulka kuulusid Adartico Vudafieri, Giorgio Panta ja Markku Alen, kellest viimane on MM-sarja ajaloo üks paremaid roolikeerajaid.

Müüki minev prototüüp kuulus pärast testide lõpetamist Sergio Limonele, kes on võidusõidumaailma üks nimekamaid insenere ning taastas 037 esimese versiooni algsesse seisu. Muide, Limone käe alt on tulnud ka näiteks Lancia Delta erinevad versioonid, mis nautisid ralli MM-sarjas suurt edu.