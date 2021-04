Gilsoul osaleb koos prantslase Paul-Antoine Santoniga 10. ja 11. aprillil sõidetaval kuulsal Sanremo asfaldirallil. Belgia ja Prantsusmaa ekipaaži istumise all on Volkswagen Polo GTI R5.

Saatuse tahtel on sellest samast võistlusest osa võtmas ka Neuville, kelle uueks kaardilugejaks on Martijn Wydaeghe. Duo on hooaega alustanud hästi, sest MM-sarja üldarvestuses ollakse pärast kaht etappi teised.