Sildarule rekordi kaotanud olümpiavõitja kardab oma elu pärast: lahkun kodust vaid noa, pipragaasi ja taseriga

Kuigi Kim on vaid 20-aastane, on ta sportlasteel saavutanud hämmastavalt palju. 2016. aastal võitis ta noorima naisena X-mängude kuldmedali, olles vaid 14-aastane. Aasta hiljem võttis selle rekordi endale 13-aastane Kelly Sildaru.

X-mängudelt on Kim võitnud kaheksa medalit, millest kuus on kuldsed. Ka tiitlivõistlustel on tal hästi läinud. Tal on kaks MM-tiitlit ja 2018. aasta Pyeongchangi olümpiakuld.

Kolmapäeval postitas Kim Instagrami pildi sõnumitest, mida talle igapäevaselt saadetakse. Need olid solvavad, rassistlikud ja ähvardavad. «Saan sadu sarnaseid sõnumeid. Mul on kahju, et inimesed peavad sellist käitumist normaalseks. Tunnen end abituna ning olen hirmul,» sõnas Kim.

Päev hiljem andis Kim ESPNile intervjuu, kus rääkis avameelselt talle osaks saanud rassimist. «Kuigi olen profisportlane ja olümpiavõitja, ei tähenda, et mina oleksin rassimist pääsenud. Iga päev saan umbes 30 rassistliku sõnumit,» avaldas ta.

«Inimesed pisendavad minu saavutusi, sest olen Aasia päritolu. Mulle kirjutatakse pidevalt, et peaksin tagasi Hiinasse minema. Nad ütlevad, et röövin kohalike ameerika tüdrukute eest medaleid,» sõnas Kim.