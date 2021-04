Spordi lühiuudised

Credit24 liigas pole Eesti klubidel nelikvõitu võimalik saada

Võrkpalli Credit24 Meistriliiga põhiturniiri viimane kohtumine jäi ära, sest Leedu klubi Gargždai Amber-Arlanga andis tiheda mängugraafiku tõttu loobumisvõidu Jurmala RTU/Robežsardzele. RTU möödus saadud kolme punktiga tabelis Jekabpilsi Lušist ja Pärnu Võrkpalliklubist, tõustes neljandale kohale. Nõnda said paika veerandfinaalpaarid: Saaremaa VK – Amber-Arlanga, Tallinna Selver –​ TalTech, Tartu Bigbank – Pärnu VK, RTU –​ Luši. Üks paar on Läti siseasi ja seega jõuab üks neist klubidest poolfinaali. Mängitakse kahe võiduni. Kõik Eestis toimuvad veerandfinaalid on otsepildis nähtavad Postimehe veebis, Pärnu ja Tartu paari mängud ka Kanal 12 ekraanil.