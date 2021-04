Järjekordne vaktsineeritud treener andis positiivse koroonaproovi

Dallase meeskonna tegevjuht Jim Nill kahtlustab, et tegu on valepositiivse tulemusega. «Rick on vaktsineeritud. Teame, et NBA-s mängival Dallas Mavericksil juhtus sarnane juhtum treeneri Rick Carlisle'iga. Mitmed inimesed on seda kogenud. Usume, et tegu on valepositiivse prooviga,» seletas Nill NHLi kodulehele.