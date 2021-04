Hyundai läheb Horvaatia ralli peaproovile lausa nelja WRC-autoga

Kuigi algselt oli teada, et Sanremos tulevad Hyundai i20 Coupe WRC-ga rajale Ott Tänak ja Thierry Neuville, siis nüüd on nad saanud lisa. Nimelt on sama autoga stardis ka Prantsusmaa rallitalent Pierre-Louis Loubet ja Itaalia rallisõitja Massimo «Pedro» Pedretti.