KUULSUSTE HALL ⟩ Eesti mees, kes muutis seda, kuidas maailm võimleb

Tagantjärele teame nüüd, et need Saksamaal veedetud aastad ei olnud elumuutvad mitte ainult tema enese jaoks, vaid mõjutasid tuntavalt tervet Eesti spordilugu. Nimelt ei kavatsenud Idla Berliinis kogetud moodsat euroopalikku spordivaadet sugugi pelgalt enda teada jätta. Hoopis vastupidi – ta soovis oma värskelt hangitud tarkusi jagada kõigiga, kes teda kuulata võtavad!

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras teine.

Eriti märkimisväärne oli Idla roll just võimlemiselu edendamisel. Selle töö käigus kujundas ta ühtlasi välja uue, eripärase ja kõigile sobiva liikumiskooli, mille arendamist jätkas ka Rootsis, kuhu asus saatuse sunnil elama II maailmasõja aegu Eestist lahkudes. Tänu oma võimlemissüsteemile sai temast nüüd rahvusvaheline mees, keda tunti kogu maailmas kui Võlurit Tallinnast.

Idla võimlemise fenomen

Idla loodud võimlemissüsteemi fenomen peituvat teadjate sõnutsi selles, et see sobib võrdselt hästi kõigile, noortele ja vanadele, meestele ja naistele, tipp- ja harrastussportlastele. Seejuures ei olnudki Idla jaoks eesmärk mitte võistlussport, vaid pigem tahtis ta võimlemisega ehitada silla spordi ja kunsti vahele, kehalise aktiivsuse ja esteetika vahele. Ta soovis, et inimene tunneks end oma kehas vabalt ja saaks end vabalt väljendada.